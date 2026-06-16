Хосам Хасан: Бяхме близо до победата, не ни дадоха дузпа

Селекционерът на Египет Хосам Хасан не бе особено щастлив от равенството 1:1 с Белгия в първия мач от група "G" на Световното първенство. Той съжалява, че тимът му изпусна победата и дори се оплака от съдийството, претендирайки за неотсъдена дузпа в полза на неговия тим.

"Това е дебют за мен на световни първенства. Доволен съм от това, което направиха моите играчи. Отборът се развива постоянно с много, много работа. Това е, което искам. От две години се опитвам да предам това на състезателите - че трябва постоянно да работим, тактически и във всяко отношение да се развиваме. Настоявах да играем срещу големи отбори в контролите. Днес Белгия е сред петте, шестте, седемте най-добри отбори в света и разполага с едни от най-добрите играчи, а ние бяхме тези, които откриха резултата - те трябваше да изравняват. Мисля, че бяхме много близо до победата", започна Хасан.

"Лично аз мисля, че имаше дузпа срещу нас. Изненадан съм, че не бе използван ВАР и нямаше съдия, който да прегледа ситуацията в наказателното поле на Белгия. Трябваше да бъде спряна играта, да бъде разгледана тази ситуация", допълни специалистът..

"Но като цяло съм доволен от представянето на моите играчи и от условията, при които работим. Още преди мача казах, че националният отбор на Египет не е никак малък тим, дори когато губим имаме свой почерк и ще продължим да работим. Развитието, към което се стремя в последните две години е видимо и вече играем футбол", каза още египнянинът.

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Снимки: Gettyimages