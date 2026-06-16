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Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай
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  3. Белгия сложи край на головата си суша на световни първенства

Белгия сложи край на головата си суша на световни първенства

  • 16 юни 2026 | 01:12
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Националният отбор на Белгия по футбол сложи край на головата си суша на световни финали, която продължи цели 325 минути. Това се случи по време на драматичното равенство 1:1 срещу Египет в откриващия мач за двата тима от Група "G" на Мондиал 2026 в Сиатъл. „Червените дяволи“ не бяха отбелязвали попадение от победата с 1:0 над Канада в първия мач от групите в Катар през 2022 г., след което записаха "сухо" равенство с Хърватия (0:0) и шокираща загуба от Мароко (0:2).

Днешното попадение за тима на Руди Гарсия обаче не дойде от белгийски футболист, а след куриозна грешка на съперника. Нападателят Ромелу Лукаку се появи като резерва в 66-ата минута и под неговия сериозен натиск бранителят на „фараоните“ Мохамед Хани си отбеляза нещастен автогол само 22 секунди по-късно. Любопитното е, че това е вече третият автогол от началото на Световното първенство през 2026 г. С това изданието в САЩ, Канада и Мексико официално задмина по този показател предишното първенство в Катар през 2022 г., където бяха отбелязани общо само два автогола.

Историческата справка показва, че Световното първенство в Русия през 2018 г. държи абсолютния рекорд по този показател с внушителните 12 автогола. На обратния полюс са първенствата през 1934, 1950, 1958, 1962 и 1990 г., на които няма нито един автогол.

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Снимки: Gettyimages

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