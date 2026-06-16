Белгия сложи край на головата си суша на световни първенства

Националният отбор на Белгия по футбол сложи край на головата си суша на световни финали, която продължи цели 325 минути. Това се случи по време на драматичното равенство 1:1 срещу Египет в откриващия мач за двата тима от Група "G" на Мондиал 2026 в Сиатъл. „Червените дяволи“ не бяха отбелязвали попадение от победата с 1:0 над Канада в първия мач от групите в Катар през 2022 г., след което записаха "сухо" равенство с Хърватия (0:0) и шокираща загуба от Мароко (0:2).

Днешното попадение за тима на Руди Гарсия обаче не дойде от белгийски футболист, а след куриозна грешка на съперника. Нападателят Ромелу Лукаку се появи като резерва в 66-ата минута и под неговия сериозен натиск бранителят на „фараоните“ Мохамед Хани си отбеляза нещастен автогол само 22 секунди по-късно. Любопитното е, че това е вече третият автогол от началото на Световното първенство през 2026 г. С това изданието в САЩ, Канада и Мексико официално задмина по този показател предишното първенство в Катар през 2022 г., където бяха отбелязани общо само два автогола.

That goal ends a run of 325 minutes of World Cup football for Belgium without scoring, since Michy Batshuayi's goal in their opening group-stage game at Qatar 2022. pic.twitter.com/S8a6DO0f9x — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2026

Историческата справка показва, че Световното първенство в Русия през 2018 г. държи абсолютния рекорд по този показател с внушителните 12 автогола. На обратния полюс са първенствата през 1934, 1950, 1958, 1962 и 1990 г., на които няма нито един автогол.

Number of own goals at each World Cup since 1930:



1930 - 1

1934 - 0

1938 - 2

1950 - 0

1954 - 4

1958 - 0

1962 - 0

1966 - 2

1970 - 1

1974 - 3

1978 - 2

1982 - 1

1986 - 2

1990 - 0

1994 - 1

1998 - 5

2002 - 2

2006 - 4

2010 - 2

2014 - 4

2018 - 12

2022 - 2

2026 - 3 ⏳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0EpMXDcEF4 — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

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Снимки: Gettyimages