САЩ повтори постижение от първото Световно първенство

Националният отбор по футбол на САЩ записа историческо постижение на домашното Световно първенство през 2026 година, след като постигна две последователни победи в груповата фаза за пръв път от 96 години насам. Американците стартираха ударно с разгром над Парагвай с 4:1, а във втория си двубой надиграха и състава на Австралия с чист резултат 2:0. Спечелените 6 точки гарантираха на "янките" математически сигурно класиране за 1/16-финалите на турнира.

Единственият друг случай, в който САЩ започва Мондиал с два поредни триумфа, е на първото в историята Световно първенство в Уругвай през паметната 1930 година. Тогава в груповата фаза американците побеждават последователно Белгия и Парагвай с по 3:0. В крайна сметка те печелят своята група и достигат до полуфиналите, където отпадат от Аржентина, оставайки в историята с третото си място – най-доброто класиране за страната на световни финали до днес.

2 - The #USMNT has won two straight FIFA World Cup matches for the second time and the first since their first two all-time matches in the competition in 1930.



Dream. pic.twitter.com/3sIuCFVyBF — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 19, 2026

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Снимки: Gettyimages