Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

Отборите на Турция и Парагвай се срещат в решителен втори мач за двата тима от група "D" на Мондиал 2026. Срещата ще се играе в Сан Франциско от 6:00 часа сутринта българско време.

И двете страни започнаха изключително разочароващо на Световното първенство. Турция стартира с изненадваща за мнозина загуба с 0:2 от Австралия. Това се случи въпреки факта, че турците отправиха цели 30 удара без да отбележат гол – най-много за отбор в редовното време на мач от Световно първенство от 1974 г. насам.

Преди поражението от „кенгурата“ обаче, тимът на Винченцо Монтела не познаваше вкуса на загубата от септември миналата година и не е губил два поредни мача от март 2024 г., което все пак дава надежди на южната ни съседка.

Парагвай пък бе напълно разбит от един от съдомакините САЩ и стартира с неприятна загуба с 1:4. Преди загубата от съдомакините на турнира, те бяха в серия от четири мача без поражение в груповата фаза на световни първенства (2 победи, 2 равенства), като в три от тях запазиха суха мрежа.

Отборът на Густаво Алфаро обаче разочарова доста в първия си мач и сега трябва да се реваншира. Проблемът е, че Парагвай често изпитва трудности срещу европейски нации на световни първенства, като е спечелил само два от последните си 14 подобни мача (5 равенства, 7 загуби).

Единствената предишна среща между двата отбора е в приятелски мач през далечната 1995 г., завършил при нулево равенство.

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