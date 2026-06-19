Селекционерът на Парагвай на разгорещена пресконференция: Критикувайте мен, а не играчите

Треньорът на Парагвай Густаво Алфаро изрази яростта си заради критиките, които играчите му понесоха след загубата с 1:4 от САЩ на Мондиал 2026, като каза на медиите да оставят на мира играчите му и да нанесат всички удари към него. Треньорът пое пълна отговорност за поражението и каза, че футболистите имат нужда от спокойствие, за да могат да се концентрират върху втория си мач в Група "D" в петък срещу Турция.

„Критикувайте ме. Можете да стреляте по мен, но не и по тях. Защитете ги. Знаете ли защо? Защото, когато Световното първенство свърши, аз ще си отида, но те ще останат. Те ще останат и ще продължат да представляват страната“, каза Алфаро, размахвайки пръст многократно по време на пресконференцията.

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„Моля, ударете ме. Ще се вдигна и ще поема всичките ви удари. Но ви моля само да защитите играчите, те са най-ценният актив, който националният отбор има", добави емоционално той.

Няма да има много място за грешки нито за Парагвай, нито за Турция в Сан Франциско в петък, след като и двата отбора претърпяха загуби в първия кръг, като Турция беше победена с 2:0 от Австралия. Алфаро каза, че Парагвай е бил съкрушен и разгромен на всички фронтове срещу Съединените щати, но оттогава се е прегрупирал и ще се бори добре срещу Турция.

Но докато се опитваше да се съсредоточи върху предстоящия мач, той видимо се раздразни от въпроси относно избора си на титулярния състав и изпадна в поредна дълга тирада. „Затворих американската глава в събота и вие ме връщате отново към това. Утре имаме финал срещу Турция. Те са тук, тези играчи представляват седем милиона души... можете да унищожите треньора, но е и тях.“, каза той.

Халфът Матиас Галарса седеше до Алфаро, изглеждайки на моменти неловко по време на разгорещена пресконференция, която продължи доста над определеното време.

„Е, трудно е да се говори сега, нали“, каза Галарса, предизвиквайки смях от медиите. „Очевидно този мач със САЩ беше шок за нас, но вече тази глава е затворена и утре имаме финал, и така го виждаме.“

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