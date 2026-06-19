Монтела призова за по-умерени реакции и уважение към младите играчи на Турция

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела смята, че суровите критики срещу футболистите му след загубата с 0:2 срещу Австралия са деморализиращи за по-младите играчи, които заслужават повече подкрепа преди ключовия двубой срещу Парагвай от Световното първенство.

Тимът на Монтела беше сочен като претендент за първото място в група "D" преди началото на Мондиала, но допусна поражение, а нов негативен резултат срещу Парагвай в петък може да постави под въпрос класирането за елиминациите.

"Не ме притеснява, защото съм малко по-възрастен и мога да го забравя, но много от нашите играчи са на само 20 години. Те са млади и могат да страдат много при такава ситуация. Мисля, че у дома бяха много сурови с тях, а през последните дни това се отрази на морала на играчите. Те са мъже, не роботи или машини. Така че те бяха афектирани от някои от прекалени реакции", заяви Монтела.

Италианският специалист добави, че е безсмислено да се предпазват футболистите от реакциите в социалните медии, но са направени опити да бъдат извадени от футболния "балон", като техните семейства бяха посрещнати в лагера в четвъртък. "Прекарахме два много приятни часа, в които не мислихме за утрешния мач", каза Монтела.

След загубата на Парагвай с 1:4 срещу САЩ в първия си мач, и двата отбора ще са отчаяни за трите точки, а уравнението ще стане още по-ясно след края на двубоя между САЩ и Австралия, който е няколко часа по-рано от срещата на турците.

Винченцо Монтела заяви, че може да направи промени в стартовата си единайсеторка, но те единствено биха били по тактически причини, а не заради представянето на играчите. Той бе категоричен, че три години прогрес за турския футбол не бива да бъде зачеркнат заради едно поражение.

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"Тези, които не започнат като титуляри - не трябва задължително да сочим с пръст към тях, ако бъдат оставени извън стартовия състав. Този отбор имаше някои страхотни резултати през последнтие три години и аз мисля, че заслужаваме малко повече уважение, дори да сме могли да се представим малко по-добре", каза наставникът.

Мачът между Турция и Парагвай е утре сутрин от 6:00 часа българско време, а последните двубои от група "D" ще се играят на 26 юни.

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Снимки: Imago