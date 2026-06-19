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Парагвай се готви за спасителна битка с Турция

  • 19 юни 2026 | 14:07
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След като претърпяха поражения в първите си мачове на Световното първенство отборите на Турция и Парагвай ще се борят отчаяно за победата, когато се изправят един срещу друг на стадион Levi's Stadium в Санта Клара.

Турция пристигна на планетарния шампионат като фаворит за спечелването на група D, в която са още САЩ и Австралия. Въпреки това европейският тим, който чакаше 24 години, за да се завърне на световната сцена, се препъна още в първия си мач, губейки изненадващо с 0:2 от Австралия.

Парагвай преживя още по-тежко начало, след като отстъпи с 1:4 на Съединените щати в първия си двубой. Селекционерът Густаво Алфаро определи резултата като „много болезнен урок“ за страна, която чакаше цели 16 години, за да бъде отново на най-големия футболен форум в света.

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