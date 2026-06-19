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Селекционерът на Мароко: Еуфория? Няма такова нещо

  • 19 юни 2026 | 11:50
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Старщи треньорът на националния отбор на Мароко Мохамед Уахби смята, че отборът му не бива да забравя мача срещу Бразилия, завършил при равенство 1:1, но и че фокусът на играчите му трябва да се прехвърли върху Шотландия. "Гайдарите" са лидер в група C, след като победиха Хаити с 1:0, а двубоят с Мароко може да се окаже решаващ за определянето на първите места в групата. "Не можем да забравим мача срещу Бразилия, но трябва да преминем към Шотландия. Имаме една точка, а те имат три. Еуфория? Няма такова нещо. Играчите го знаят, ние го знаем. Трябва да бъдем още по-добри в следващия двубой. Ще развием играта и нивото си", заяви Уахби.

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Халфът Азедин Унахи твърди, че африканският тим ще се стреми към това да подобри представянето си от Мондиала в Катар преди четири години, когато достигна полуфиналите. "Знаем, че това Световно първенство ще бъде по-дълго от Катар 2022 и ще трябва да се представяме добре през целия турнир. Не дойдохме тук, за да изиграем чудесен мач само срещу Бразилия. Искаме да стигнем по-далеч, отколкото в Катар", заяви Унахи. Тимът на Мароко, който ще бъде съдомакин на Световните финали през 2030 година заедно с Португалия и Испания, победи Белгия, Испания и Португалия по пътя си към финалната четворка през 2022 година.

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Този път обаче "Атласките лъвове" вече не са аутсайдери, а срещу Шотландия са ясен фаворит. "Всички знаем, че ни е нужен добър резултат. Имаме 40 милиона мароканци зад себе си. Имаме много талант, пълен състав и се надяваме да бъдем по-добри, отколкото в Катар. Стремим се да стигнем възможно най-далеч. Утрешният мач ще бъде по-важен и по-труден. Шотландия има три точки, ние имаме една и не можем да го забравяме. Трябва да спечелим, зад да бъде по-лесен за нас третият мач срещу Хаити", добави полузащитникът. Мароко излиза срещу Шотландия в 1:00 часа българско време тази нощ, а последният мач на африканците e на 25 юни срещу Хаити.

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Снимки: Gettyimages

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