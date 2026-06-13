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Хакими се закани да укроти Винисиус Жуниор

  • 13 юни 2026 | 11:21
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Защитникът на Мароко Ашраф Хакими се закани да спре водещия нападател на Бразилия Винисиус Жуниор в двубоя помежду им на Световното първенство. Мачът между двата тима е идната нощ от 01:00 часа българско време.

„Знаем колко добър е Винисиус. Играл съм срещу него няколко пъти. Той е страхотен играч. Чувствам се готов и съм уверен, че ще покажем добро представяне. Знаем на какво са способни и двата отбора. Ще бъде много балансиран мач. Няма фаворит“, заяви Хакими, цитиран от БТА.

Хаити и Шотландия са другите състави в тази група “С”.

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