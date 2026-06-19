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Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 19 юни 2026 | 10:10
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Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Фондация "Стилиян Петров" с гордост обявява официалните резултати от второто издание на благотворителния "Мач на Надеждата", който се проведе в Бургас.

Благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност, инициативата събра 348 447 евро.

Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на Комплексния онкологичен център в Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания.

Успехът на второто издание е естествено продължение на каузата, която обедини цяла България преди три години. При първия исторически „Мач на Надеждата“, проведен на 6 септември 2023 г. в София, бяха събрани 460 000 евро.

С новите средства общата сума, набрана от Фондация „Стилиян Петров“ в подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас, вече надхвърля 800 000 евро.

Каузата продължава и след последния съдийски сигнал. В следващите седмици Фондация „Стилиян Петров“ ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да наддават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в „Мача на Надеждата“ в Бургас.

Очаква се общият размер на средствата в подкрепа на каузата да нарасне допълнително, за да достигне до още повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания.

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