Последен ден от експозицията за Бала, Sportal.bg го върна назад в годините

Тридневната експозиция в столичната галерия Vivacom Art Hall, посветена на 60-ия рожден ден на легендарния Красимир Балъков, приключва днес. В рамките на този уикенд изложбата „60 години Красимир Балъков I Powered by Betano” проследи впечатляващия път на Бала – от първите му стъпки в Етър, през големите му успех със Спортинг (Лисабон), Щутгарт и националния отбор до превръщането му в една от емблемите на българския футбол в световен мащаб.

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Сред редицата ценни експонати, представени пред феновете, са десет автентични мачови фланелки от колекцията на Bulgarian Football Shirts, билети, медали, отличия и множество снимки, разказващи кариерата на Бала, оставила трайна следа както у нас, така и на международната сцена.

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Попадналият в Идеалния отбор на света през 1994 година бивш капитан на националния отбор не скри емоциите си от преживяното през първите два дни на експозицията. Пред камерата на Sportal.bg Бала се върна назад в годините и премина през фланелките на всеки един отбор, чиито цветове е защитавал, спечелените награди и трофеи, както и през множеството фотографии, увековечили някои от най-знаковите моменти в личния му и професионален път.

Сред правещите силно впечатление експонати на събитието, организирано съвместно от Sportal.bg, Digital ID и Bulgarian Football Shirts, са и специално подготвените за случая картини на Балъков от художника Иван Иванов – VanZ. Входът за всички посетители е свободен.

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