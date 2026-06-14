18 отбора се включиха в шестото издание на благотворителния турнир на феновете на Манчестър Сити в България

Шестото издание на благотворителния турнир на феновете на Манчестър Сити в България събра 18 отбора на терените на Winbet Sport Event Centre. Събитието отново обедини любители на футбола и съмишленици в подкрепа на благородна кауза.

Традиционно турнирът е съпътстван от ежегоден благотворителен търг, чрез който се набират средства за избраната кауза. От тази година организаторите разширяват инициативата, като към програмата ще бъде добавен и благотворителен футболен куиз, който ще даде възможност на участниците и гостите да се включат по още един начин в подкрепа на кампанията.

Мартин Петров бе специален гост на благотворителен турнир организиран от фенклуба на Ман Сити в България

Както всяка година, специален акцент е поставен върху патрона на изданието. Тази година това е Цветелина Маркова, която се бори с рядко автоимунно заболяване, свързано с антитела срещу миелиновия олигодендроцитен гликопротеин. Преди две години заболяването предизвиква парализа в долната част на тялото ѝ. След проведеното медикаментозно лечение, болестта е стопирана и няма опасност парализата да продължи да се разпростира от кръста нагоре. Каузата в подкрепа на Цвети е изключително важна и продължава да обединява все повече хора.

Със спорт, съпричастност и желание за помощ участниците в турнира за пореден път показаха, че футболът може да бъде много повече от игра – той може да бъде средство за надежда и подкрепа на хората, които водят най-трудните битки.

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