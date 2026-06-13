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Анри си спомни за Мондиал 94 и страхотното представяне на България

  • 13 юни 2026 | 17:24
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Световният шампион с Франция от 1998 година Тиери Анри, който бе част от коментарното студио преди вчерашния първи успех на САЩ на Мондиал 2026 срещу Парагвай, изрази огромното си възхищение към представянето на България четири години по-рано. “Лъвовете” отстраниха именно “петлите” по пътя си към САЩ 94 след легендарния гол на Емил Костадинов в последната минута на двубоя в Париж. Впоследствие българските национали постигнаха и най-големия успех в историята на родния футбол, достигайки до четвъртото място след поредица от легендарни успехи срещу тимове като Гърция, Аржентина, Мексико и Германия. Френската легенда отдаде заслуженото и на американския национал Алекси Лалас, който бе емблема на тима на домакините по това време.

“Третото място, което постигнаха, това бе нещо невероятно (България завърши на четвърто място на Мондиал 94, но взе бронзов медал). Невероятни спомени, макар да е и малко болезен, тъй като Франция не бе там. Нуждаехме се само от равен, за да отидем, но в крайна сметка не успяхме да се класираме. Ако си спомняте самото Световно, то тогава си спомняте Стоичков, Балъков и невероятния им прогрес в турнира. Също така нещо, което ме впечатли като дете бяха екипите, всички екипи на този турнир бяха невероятни. Помните легендарния екип на Германия. Също така иконичният гол с глава срещу Герамния (на Йордан Лечков)”, бе част от коментара на французина.

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