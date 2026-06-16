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БФС прие нова организационна структура

  • 16 юни 2026 | 14:41
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БФС прие нова организационна структура

На свое заседание, проведено на 8 юни 2026 г., Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие нова организационна структура на администрацията на БФС. Промените са насочени към оптимизиране на организационните процеси, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността при управлението и организацията на футболните първенства в страната.

В рамките на новата структура досегашното направление „Първенства и турнири“ се разделя на две самостоятелни дирекции – „Държавни първенства“ и „Аматьорски първенства“, както и на отдел „Съдийска администрация“. В състава на Дирекция „Държавни първенства“ се включват отделите „Професионален футбол“, „Елитен детско-юношески футбол“ и „Женски футбол“, като целта е създаването на по-специализиран модел на управление на отделните направления в състезателния процес.

Във връзка с въведените организационни промени бяха извършени и промени в личния състав. В Дирекция „Държавни първенства“ Дойчин Бахов и Мартин Малденов заемат длъжностите старши експерти „Професионален футбол“, Анастасия Жечева-Кери е назначена за експерт „Първенства – Елитен детско-юношески футбол“, а Тодор Праматаров поема позицията старши мениджър „Първенства – жени и девойки“.

Начело на новосъздадената Дирекция „Аматьорски първенства“ застава Антони Здравков, който ще изпълнява функциите на директор.

Промени настъпват и в структурата на зоналните и областните съвети на БФС. Валентин Чакъров е назначен за председател на Зоналния съвет на БФС – София, а Делян Асенов поема длъжността секретар-координатор на Областния съвет на БФС – София област.

Промяната е част от цялостната стратегия за модернизация на БФС за периода 2026–2030 г.

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