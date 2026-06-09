Ман Сити и Тотнъм финализират сделка за 60 млн. паунда

Тотнъм е в напреднали преговори с Манчестър Сити за бразилското крило Савиньо. Сделката може да бъде затворена за около 60 милиона паунда.

"Шпорите" са оптимисти, че ще успеят да си осигурят подписа на бързоногия футболист, когото се опитаха да привлекат още през миналото лято. Тогава Савиньо беше дал съгласието си да облече екипа на тима от Северен Лондон.

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

През последния сезон Савиньо изигра 24 мача в Премиър лийг, в които отбеляза един гол.



Тотнъм вече се подсили с Андрю Робъртсън и Маркос Сенеси, а следващата трансферна цел на Роберто Де Дзерби е защитникът на Брайтън Жан Пол ван Хеке.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages