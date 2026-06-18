Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Ръководството на Левски обяви нов директор на Детско-юношеската школа. Начело на Академията на "сините" застава испанският специалист Емилио Ларас Лопес. Легендата на клуба Елин Топузаков ще остане в екипа, но в ролята на заместник-директор.

"Испанският специалист Емилио Ларас Лопес е новият директор на Детско-юношеската школа на ПФК "Левски". Той ще заеме поста като част от стратегията за повишаване на качеството на работата с млади таланти и интегрирането им в първия отбор. Карлос Санчес Мартинес пък е новият главен методист в ДЮШ.



Той започва работа заедно с Емилио Ларас. Досегашният директор на "Академия Левски" Елин Топузаков ще остане в екипа в ролята на заместник-директор.



Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса (Испания). Притежава треньорски лиценз "UEFA PRO". Стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши треньор на испанския клуб "Ла Муела".



Кариерата му като старши треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на "Илуека", "Ендеса Андроа", "ФК Андора", "Теруел", "Реал" (Сарагоса), "Саринена", "Ебро", "Расинг" (Ферол) и "Депортиво Арагон".



В "Реал" (Сарагоса) пък е работил с треньора на "сините" Хулио Веласкес.



ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Емилио Ларас и му пожелава много успехи и щастливи мигове начело на "синята" Академия", написаха от клуба.



Снимка: levski.bg

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