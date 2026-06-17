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  3. Ето следващите съперници на Левски и ЦСКА, ако загубят на старта в Европа

Ето следващите съперници на Левски и ЦСКА, ако загубят на старта в Европа

  • 17 юни 2026 | 11:17
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Ето следващите съперници на Левски и ЦСКА, ако загубят на старта в Европа

Левски стартира от първия предварителен кръг на ШЛ, където ще се изправи срещу Борац (Баня Лука). Ако “сините” преодолеят босненския шампион, си гарантират минимум участие на бараж за Лига на Конференциите.

Поражение пък ще ги изпрати в шампионския поток на втория квалификационен кръг в ЛК.

Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ
Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

Там потенциални съперник е някой загубил отбор от следните двойки:

Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания)
Витебск (Беларус) - Университатея Крайова (Румъния)
Клаксвик (Фарьорски острови) - Бисен (Люксембург)

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"
ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

Носителят на Купата на България - ЦСКА, също няма да отпадне от евротурнирите, ако бъде елиминиран от Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

При подобен развой на събитията, “червените” ще отидат във втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Там съперник ще е някой от следните отбори:

Панатинайкос (Гърция)
Риека (Хърватия)
Аустрия Виена (Австрия)

Победителят от двойките:

Европа (Гибралтар) - Шкендия (Косово)
Велес Мостар (Босна) - Милсами (Молдова)

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