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В Румъния за Левски: Падна ни се най-лесният вариант

  • 17 юни 2026 | 13:48
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В Румъния потриват ръце след жребия за втория предварителен кръг в Шампионска лига. Ако успее да се справи с шампиона на Беларус МЛ Витебск, румънският шампион Университатя (Крайова) ще се изправи срещу победителя от двойката Борац (Баня Лука) - Левски. Според колегите от GSP това е бил най-лесният вариант за "синьо-белите" от Крайова.

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

"Това беше късметлийски жребий за румънския шампион, който избегна потенциални противници като Динамо (Загреб) и Слован (Братислава), и ще се изправи срещу победителя от дуела Борац - Левски София. Първият е шампион на Босна и Херцеговина, вторият е шампион на България. На теория най-лесният възможен вариант. Другите възможни съперници бяха Целье, Омония (Никозия) и Апоел Беер Шева", пишат северните ни съседи.

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