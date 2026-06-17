В Румъния за Левски: Падна ни се най-лесният вариант

В Румъния потриват ръце след жребия за втория предварителен кръг в Шампионска лига. Ако успее да се справи с шампиона на Беларус МЛ Витебск, румънският шампион Университатя (Крайова) ще се изправи срещу победителя от двойката Борац (Баня Лука) - Левски. Според колегите от GSP това е бил най-лесният вариант за "синьо-белите" от Крайова.

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

"Това беше късметлийски жребий за румънския шампион, който избегна потенциални противници като Динамо (Загреб) и Слован (Братислава), и ще се изправи срещу победителя от дуела Борац - Левски София. Първият е шампион на Босна и Херцеговина, вторият е шампион на България. На теория най-лесният възможен вариант. Другите възможни съперници бяха Целье, Омония (Никозия) и Апоел Беер Шева", пишат северните ни съседи.

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