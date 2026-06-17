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Веласкес за Борац: Никой няма да ни подари абсолютно нищо, трябва да сме скромни и смирени

  • 17 юни 2026 | 12:23
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира първия съперник на "сините" на старта на Шампионската лига - Борац Баня Лука. Той говори с нужното уважение към босненския тим пред клубната телевизия.

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"Като към всеки един съперник, се отнасяме с максимално уважение и оставаме смирени. Оттук насетне е важно да продължим да тренираме добре всеки ден, за да постигнем оптималната си форма за първия мач. Така ще можем да играем с голямо желание. Но още веднъж подчертавам, че трябва да сме скромни, смирени и здраво стъпили на земята, така трябва да бъде. Никой няма да ни подари абсолютно нищо. Нужно е да се подготвим добре в процеса, който тече в момента на подготовката. И да се опитаме да дадем най-добрата ни версия", каза испанецът.

"Ще разучим Борац както всички съперници. Ще посветим на това много часове и ще анализираме силните и слабите им страни. Без да забравяме основния ни фокус, който който е как ще се представи нашият отбор", добави треньорът.    "Откакто се промени правилото за стойността на головете при гостуване, никога не се знае кое е по-добре - да домакинстваш или гостуваш първо. Няма да хабим енергия да размишляваме, така е отредил жребият. От нас зависи да се представим по най-добрия начин в първия и във втория мач.

И в други случаи съм коментирал условията на лагера в Правец. Атмосферата тук е невероятна, обожавам това място. Комплексът като цяло е идеален, както и спортната инфраструктура. Играчите имат изключително поведение до момента. Към момента сме настроени положително, но все пак току-що започнахме", завърши Хулио Веласкес.

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