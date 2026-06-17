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  3. Левски разбра съперника си за Лигата на конференциите при отпадане от Борац

Левски разбра съперника си за Лигата на конференциите при отпадане от Борац

  • 17 юни 2026 | 15:09
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Левски ще се изправи срещу загубилия от двойката Петрокуб - Егнатия във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите при отпадане от Шампионска лига. Ако “сините” изгубят от Борац (Баня Лука), те няма да отпаднат от евротурнирите, а ще продължат участието си в третия по сила европейски турнир.

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Първата среща ще бъда на 23 юли в София, а реваншът е седмица по-късно, когато Левски ще гостува.

Петрокуб е шампион на Молдова, като миналия сезон спечели титлата и остави зад гърба си Шериф (Тирасол). Тогава отборът игра и в квалификациите на Лигата на конференциите, но не успя да влезе в основната фаза, след като отпадна от Сабах.

Егнатия пък вдигна титлата в Албания, като завърши с равен брой точки с Елбасани, но заради по-добрата си голова разлика стана шампион. Егнатия игра един кръг в квалификациите на Шампионската лига миналата година, но отпадна от Брейдаблик и продължи участието си в Лигата на конференциите. Там отборът загуби от Олимпия (Любляна).

Останалите потенциални съперници на “сините” бяха:

Витебск (Беларус) - Университатея Крайова (Румъния)

Клаксвик (Фарьорски острови) - Бисен (Люксембург)

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