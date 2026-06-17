Левски разбра съперника си за Лигата на конференциите при отпадане от Борац

Левски ще се изправи срещу загубилия от двойката Петрокуб - Егнатия във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите при отпадане от Шампионска лига. Ако “сините” изгубят от Борац (Баня Лука), те няма да отпаднат от евротурнирите, а ще продължат участието си в третия по сила европейски турнир.

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Първата среща ще бъда на 23 юли в София, а реваншът е седмица по-късно, когато Левски ще гостува.

Петрокуб е шампион на Молдова, като миналия сезон спечели титлата и остави зад гърба си Шериф (Тирасол). Тогава отборът игра и в квалификациите на Лигата на конференциите, но не успя да влезе в основната фаза, след като отпадна от Сабах.

Егнатия пък вдигна титлата в Албания, като завърши с равен брой точки с Елбасани, но заради по-добрата си голова разлика стана шампион. Егнатия игра един кръг в квалификациите на Шампионската лига миналата година, но отпадна от Брейдаблик и продължи участието си в Лигата на конференциите. Там отборът загуби от Олимпия (Любляна).

Останалите потенциални съперници на “сините” бяха:

Витебск (Беларус) - Университатея Крайова (Румъния)

Клаксвик (Фарьорски острови) - Бисен (Люксембург)

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