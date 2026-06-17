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  3. В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

  • 17 юни 2026 | 09:16
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Самсунспор е готов да плати 3 милиона евро на Левски за Кристиан Макун. Такава е сумата, която шампионите искат за бранителя. Седмият в Суперлигата е предприел конкретни мерки, като е отправил оферта за венецуелския национал, пише Samsunhaber. 26-годишният защитник има договор със сините до лятото на 2027-а. От „Герена“ са склонни да го продадат, но желанието им е това да се случи през септември, когато столичани ще са приключили с квалификациите в евротурнирите. Любопитното е, че Самсунспор бе свързван с трансфер на новото попълнение на Левски Давид Кусо. Но в крайна сметка анголецът подписа със сините.

Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)
Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)

Отборът, воден от Торстен Финк, търси нови попълнения в центъра на защитата, където Любомир Шатка напусна, а Рик ван Дронгелен е желан от няколко клуба и най-вероятно ще бъде продаден. Интерес към Макун проявява и третият в Суперлигата Трабзонспор. В Турция дори посочиха, че двете страни са си стиснали ръцете за личните условия на играча.

Венецуелският национал няма да бъде единственият, който ще бъде продаден от „Герена“ това лято. Очаква се и други от основните футболисти на Хулио Веласкес да бъдат трансферирани. Левият защитник Майкон е името, което най-често се споменава. Апетити към бразилеца има от редица клубове от Европа, Южна Америка и Азия. Сините ще искат за 25-годишния бранител пет милиона евро.

В момента Макун лекува мускулна травма след участието си за Венецуела в контролата срещу Турция (1:2). Контузията му попречи да вземе участие във втората проверка с Ирак (2:0). В момента той провежда рехабилитация в родината си и на по-късен етап ще се присъедини към подготовката на Левски в Правец.

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