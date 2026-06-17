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  3. Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 10:27
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Ако родният шампион Левски елиминира босненския Борац (Баня Лука) на старта на Шампионската лига, ще бъде сред поставените във втория квалификационен кръг на най-комерсиалния европейски клубен турнир. Въпреки това, потенциалните съперници на „сините“ са много сериозни. Жребият за втория квалификационен кръг на ШЛ е от 13:00 часа в Нион.

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Както е известно, Левски участва в него с коефициента на Борац. Най-сериозни от потенциалните съперници изглеждат шампионите на Казахстан - Кайрат, на Румъния - Университатя Крайова и на Швейцария - Тюн.

Ето потенциалните съперници на Левски:

победителято от Викингур - Гьор Ето

победителято от Кайрат Алмати - Сутиеска (Никшич)

победителято от Витебск - Университатя Крайова

победителято от Флора Талин - Иберия 1999 Тбилиси

победителято от Петрокуб - Егнатия

Тюн

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