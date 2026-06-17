Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

Ако родният шампион Левски елиминира босненския Борац (Баня Лука) на старта на Шампионската лига, ще бъде сред поставените във втория квалификационен кръг на най-комерсиалния европейски клубен турнир. Въпреки това, потенциалните съперници на „сините“ са много сериозни. Жребият за втория квалификационен кръг на ШЛ е от 13:00 часа в Нион.
В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде
Както е известно, Левски участва в него с коефициента на Борац. Най-сериозни от потенциалните съперници изглеждат шампионите на Казахстан - Кайрат, на Румъния - Университатя Крайова и на Швейцария - Тюн.
Ето потенциалните съперници на Левски:
победителято от Викингур - Гьор Ето
победителято от Кайрат Алмати - Сутиеска (Никшич)
победителято от Витебск - Университатя Крайова
победителято от Флора Талин - Иберия 1999 Тбилиси
победителято от Петрокуб - ЕгнатияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google