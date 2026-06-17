Отбори от Белгия си харесаха бранител на Левски

Оливер Камдем се превръща в поредния футболист на Левски, който попада в полезрението на чужди клубове. 23-годишният десен бек е впечатлил и клубове от Белгия, съобщава „Тема Спорт“. Националът на Камерун през пролетта хвана окото и на тимове от Франция. Роденият в Марсилия защитник се справи добре с екипа на неукротимите лъвове по време на турнира FIFA Series в Австралия. Той започна като титуляр при загубата с 0:1 от домакините, а във втория мач срещу Китай се появи след почивката и помогна за победата с 2:0. Сега след края на сезона белгийски тимове също обсъждат привличането му.

Испанец е в трансферния списък на Левски

Камдем е продукт на школата на Клермон, а през септември 2023 година подписа с Локомотив (Пловдив). Само няколко месеца по-късно Левски го привлече срещу сравнително скромна сума. В началото му беше трудно да се утвърди, но през миналия сезон намери ритъм и се включи в сериозна конкуренция с Алдаир за мястото на десния фланг. В някои срещи дори двамата играха заедно, като португалецът се изнася по-напред. Той завърши кампанията с 33 мача във всички турнири, в които направи четири асистенции.

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