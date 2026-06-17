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Обявиха Лудогорец за най-трудния съперник и за фаворит, мач в Израел няма да има

  • 17 юни 2026 | 17:58
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Обявиха Лудогорец за най-трудния съперник и за фаворит, мач в Израел няма да има

Израелският Апоел (Тел Авив) ще приеме Лудогорец в Унгария в първия мач от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите на УЕФА, съобщава местното спортно издание One. Срещата е на 23 юли, а реваншът е седмица по-късно в Разград.

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"Червените" от Тел Авив, в чийто състав играе и българският национал Андриан Краев, не могат да домакинстват на клубния си стадион в Израел заради нестабилната обстановка в страната, свързана с продължаващия военен конфликт с Иран.

От Апоел в последствие уточниха, че двубоят ще се играе в град Мишколц на стадион DVTK, който е с капацитет от 15 325 места.

Отборът на старши треньора Елянив Барда в урната не непоставените непоставените при жребия, след като отсъстваше от Евротурнирите в последните 12 години. 

В Израел определиха Лудогорец като много тежък съперник, а БТА публикува част от написаното в тамошните медии.

"Въобще няма да бъде лесно. Апоел беше непоставен и ще трябва да преодолее трудно препятствие в лицето на Лудогорец", коментира One.

"Тежък жребий. Апоел получи най-трудния от всички възможни съперници при завръщането си в Европа след повече от десетилетие", пише друго спортно издание "Спорт 5".  

 "Червените, които ще играят в Европа за първи път от 12 години, ще трябва да срещнат изпълнения с чуждестранни звезди състав на Лудогорец. Още сутринта при определянето на групите за жребия стана ясно, че Апоел ще избегне отбори като Аякс, Брага, ФК Копенхаген, Панатинайкос и Истанбул Башакшехир, но те трябва да се изправят срещу един много силен съперник, срещу когото със сигурност не са фаворити", коментира изданието "Уала", напомняйки, че Лудогорец е завършил на трето място в българския шампионат, като е прекъснал серия от 14 поредни титли.

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