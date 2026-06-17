Ето потенциалните съперници на Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Днес Лудогорец и ЦСКА 1948 ще разбера съперниците си за втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. В тях “орлите” са поставени, а “червените” - не. Жребият е днес от 15:00 часа в Нион.
ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)
Възможните съперници на Лудогорец:
победителят от Дила Гори - Виртус
победителят от Шериф (Тираспол) - Алуминий
Възможните съперници на ЦСКА 1948:
победителят от Хегелман - Пайде
Другите ни евроучастници - Левски и ЦСКА, също ще разбера потенциалните си съперници в Лигата на конференциите, ако отпаднат в първите кръгове съответно на Шампионска лига и Лига Европа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google