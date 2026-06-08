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Лудогорец ще разчита на собствени кадри за новото правило на БФС

  • 8 юни 2026 | 10:02
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Лудогорец няма да привлича български играчи, за да покрие новото правило за родни футболисти. "Орлите" ще разчитат изцяло на собствени кадри, които са част от дубъла или третия отбор.

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От новия сезон клубовете в efbet Лига са задължени да стартират мачовете с поне един български футболист до 23 години. От сезон 2027/2028 възрастовата граница пада до 21 години, като младокът ще трябва да запише минимум едно полувреме и в двата случая.

Очаква се през лятото подготовка с първия тим на лагера в Банско да водят централния защитник Симеон Шишков (20 г.). През изминалия сезон той записа 27 мача и 2 гола във Втора лига за дубъла. В елита записа 6 срещи и 2 за купата.

Шанс ще бъде даден и на 18-годишния полузащитник Елисей Съров. Руснакът вече има български паспорт и вече води няколко летни и зимни подготовки с първия отбор. Той се присъединява към школата на Лудогорец през 2022 година. През миналия сезон изигра 26 двубоя във Втора лига с 6 гола и 3 асистенции.

Още един офанзивен състезател - Георги Пенев (19 г.) ще бъде качен в първия отбор от дубъла. Той също бе основен състезател на Лудогорец II във втория ешелон изигравайки 31 срещи с 4 попадения и 2 асистенции.

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