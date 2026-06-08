Лудогорец ще разчита на собствени кадри за новото правило на БФС

Лудогорец няма да привлича български играчи, за да покрие новото правило за родни футболисти. "Орлите" ще разчитат изцяло на собствени кадри, които са част от дубъла или третия отбор.

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От новия сезон клубовете в efbet Лига са задължени да стартират мачовете с поне един български футболист до 23 години. От сезон 2027/2028 възрастовата граница пада до 21 години, като младокът ще трябва да запише минимум едно полувреме и в двата случая.

Очаква се през лятото подготовка с първия тим на лагера в Банско да водят централния защитник Симеон Шишков (20 г.). През изминалия сезон той записа 27 мача и 2 гола във Втора лига за дубъла. В елита записа 6 срещи и 2 за купата.

Шанс ще бъде даден и на 18-годишния полузащитник Елисей Съров. Руснакът вече има български паспорт и вече води няколко летни и зимни подготовки с първия отбор. Той се присъединява към школата на Лудогорец през 2022 година. През миналия сезон изигра 26 двубоя във Втора лига с 6 гола и 3 асистенции.

Още един офанзивен състезател - Георги Пенев (19 г.) ще бъде качен в първия отбор от дубъла. Той също бе основен състезател на Лудогорец II във втория ешелон изигравайки 31 срещи с 4 попадения и 2 асистенции.

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