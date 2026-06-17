Ерве Ренар: Когато Тунис се свърза с мен, не се колебах и за секунда, съжалявам за случилото се с Ламуши

Новият селекционер на Тунис Ерве Ренар проведе първата си тренировка с отбора, малко след като замени експресно на поста Сабри Ламуши. Предишният наставник беше уволнен след тежкото поражение с 1:5 от Швеция в първия мач за "картагенските орли" от Мондиал 2026.

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57-годишният французин разполага само с четири дни, за да подготви тима за втората среща от група "F" срещу Япония в събота.

🚨 Hervé Renard 🇫🇷 sur son arrivée à la tête de la Tunisie 🇹🇳 : « QUAND ON M’A CONTACTÉ, JE N’AI PAS HÉSITÉ UNE SECONDE. 😁



Dans le football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 🙏



De plus, c’est une Coupe du Monde, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je connais la… pic.twitter.com/ukuMQFgC9K — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

„В момента трябва да се съсредоточим върху себе си“, заяви Ренар пред репортери на тренировъчната база на отбора, часове след като пристигна в Монтерей. „Все още имаме няколко дни, за да бъдем готови.“

Ренар водеше Саудитска Арабия на Световното първенство в Катар през 2022 г., където „зелените соколи“ постигнаха шокираща победа с 2:1 над фаворита и бъдещ шампион Аржентина. На Мондиала през 2018 г. неговият отбор Мароко записа равенство срещу Испания, но не успя да достигне до елиминационната фаза.

Специалистът сподели, че е нетърпелив отново да изпита тръпката от турнира. „Това е Световно първенство“, каза той. „Знам каква страст съпътства това събитие. Точно това ме мотивира да дойда и това е предизвикателство, което не е лесно.

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Когато от Тунис се свързаха с мен, не се колебах нито за секунда. Във футбола, докато има живот, има и надежда. Познавам Сабри (Ламуши) лично и когато нещо подобно се случи на треньор, винаги се поставям на негово място, защото съм го преживял в кариерата си. И това боли много. Той заслужава нашето уважение. Той е този, който плати цената за този първи провален мач, и съм убеден, че играчите го знаят и съжаляват за него".

Това не е първият път, в който Ренар заменя Ламуши. Двукратният носител на Купата на африканските нации наследи своя френски колега и през 2014 г. начело на Кот д'Ивоар след отпадането на тима в груповата фаза на Световното първенство.

Задачата пред Ренар да изведе Тунис от груповата фаза за първи път в седемте участия на страната на световни финали ще бъде изключително трудна. След загубата от Швеция в неделя, „орлите от Картаген“ се нуждаят от добри резултати срещу Япония и фаворита в групата Нидерландия, за да продължат напред.

„Казах им, че трябва да държат главите си изправени. Вие сте тук, за да представяте страната си“, завърши Ренар.

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