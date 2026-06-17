ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще научи днес следващото препятствие по пътя към основната фаза на Лига Европа, ако успее да победи Дери Сити в първия квалификационен кръг на турнира. Жребият за втория кръг започва в 12:00 часа в Нион, а „червените“ влизат в него като непоставен отбор.

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

Родният тим е в група 1 на днешния жребий и така се размина с два от най-тежките възможни съперника – Бенфика и ПАОК, които няма как да се изправят срещу тях на този етап от турнира, тъй като са в група 2.

Сред вариантите, които остават пред ЦСКА, са:

победителят от Войводина - Ференцварош

Виктория (Пилзен)

Мидтиланд

победителят от Карабах - Вестри

Андерлехт

На пръв поглед най-сериозно изглежда евентуално съперничество с чешкия и датския представител, докато при останалите варианти ситуацията изглежда по-балансирана. Въпреки това всички потенциални противници са отбори с европейски опит и традиции, което обещава сериозно предизвикателство за носителя на Купата на България.

Първите двубои от втория квалификационен кръг са насрочени за 23 юли, а реваншите ще се играят седмица по-късно – на 30 юли.

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