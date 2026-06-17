Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 17 юни 2026 | 10:03
  • 1390
  • 0

ЦСКА ще научи днес следващото препятствие по пътя към основната фаза на Лига Европа, ако успее да победи Дери Сити в първия квалификационен кръг на турнира. Жребият за втория кръг започва в 12:00 часа в Нион, а „червените“ влизат в него като непоставен отбор.

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

Родният тим е в група 1 на днешния жребий и така се размина с два от най-тежките възможни съперника – Бенфика и ПАОК, които няма как да се изправят срещу тях на този етап от турнира, тъй като са в група 2.

Сред вариантите, които остават пред ЦСКА, са:

победителят от Войводина - Ференцварош

Виктория (Пилзен)

Мидтиланд

победителят от Карабах - Вестри

Андерлехт

На пръв поглед най-сериозно изглежда евентуално съперничество с чешкия и датския представител, докато при останалите варианти ситуацията изглежда по-балансирана. Въпреки това всички потенциални противници са отбори с европейски опит и традиции, което обещава сериозно предизвикателство за носителя на Купата на България.

Първите двубои от втория квалификационен кръг са насрочени за 23 юли, а реваншите ще се играят седмица по-късно – на 30 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

  • 17 юни 2026 | 09:26
  • 1930
  • 0
В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

  • 17 юни 2026 | 09:16
  • 2076
  • 2
Френска фиеста в ресторанта на Бала

Френска фиеста в ресторанта на Бала

  • 16 юни 2026 | 22:25
  • 6550
  • 12
Официално: Берое преотстъпи Пинеда на Шериф

Официално: Берое преотстъпи Пинеда на Шериф

  • 16 юни 2026 | 21:52
  • 1828
  • 0
В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

  • 16 юни 2026 | 19:31
  • 5825
  • 22
Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

  • 16 юни 2026 | 18:40
  • 1063
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 87371
  • 128
Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 10:27
  • 511
  • 0
Меси прати в историята рекорд на Кристиано

Меси прати в историята рекорд на Кристиано

  • 17 юни 2026 | 06:43
  • 10756
  • 6
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 57480
  • 62
Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 28614
  • 17