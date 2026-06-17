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ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

  • 17 юни 2026 | 09:26
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ЦСКА ще удари джакпот със Стефано Сенси, стига да действа бързо, пише “Мач Телеграф”. Опитният халф ще излезе на „червените“ само 300 000 евро. Причината е, че Сенси, който е шампион на Италия с Интер, имал специална клауза в договора си. Всеки отбор, който има съгласието му, може да плати тази сума до определена дата през юли, за да го привлече в редиците си. Това е накарало шефовете на Анортозис да си скубят косите, защото ще го изпуснат за доста ниска сума. В момента те са започнали спешни преговори с него, за да го накарат да преподпише. По принцип той има договор с кипърците до лятото на 2027 година. Сега обаче те искат да го задържат за поне още един сезон. Естествено, целта на занятието е да отпадне клаузата, която в момента е като трън в очите на шефовете.

ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?
ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

Сенси е оценен на 1,5 млн. евро. Тези пари не са проблем за ЦСКА, но пък „червените“ може да си спестят сериозна част от тях с тази неприятна за Анортозис клауза.

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