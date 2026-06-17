ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

ЦСКА ще удари джакпот със Стефано Сенси, стига да действа бързо, пише “Мач Телеграф”. Опитният халф ще излезе на „червените“ само 300 000 евро. Причината е, че Сенси, който е шампион на Италия с Интер, имал специална клауза в договора си. Всеки отбор, който има съгласието му, може да плати тази сума до определена дата през юли, за да го привлече в редиците си. Това е накарало шефовете на Анортозис да си скубят косите, защото ще го изпуснат за доста ниска сума. В момента те са започнали спешни преговори с него, за да го накарат да преподпише. По принцип той има договор с кипърците до лятото на 2027 година. Сега обаче те искат да го задържат за поне още един сезон. Естествено, целта на занятието е да отпадне клаузата, която в момента е като трън в очите на шефовете.
ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?
Сенси е оценен на 1,5 млн. евро. Тези пари не са проблем за ЦСКА, но пък „червените“ може да си спестят сериозна част от тях с тази неприятна за Анортозис клауза.