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  3. Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)

Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)

  • 16 юни 2026 | 18:33
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Отборът на Левски ще бъде поставен в жребия за втория квалификационен кръг на Шампионска лига, взимайки коефициента на Борац (Баня Лука).

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Ако "сините" преодолеят първия съперник в Европа, няма да срещнат силни тимове като Цървена звезда, Динамо (Загреб), Слован (Братислава), Лех (Познан), Целия, Омония, Апоел (Беер Шева) и други.

Евентуалните съперници на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига:

Викингур - Гьор ЕТО
Кайрат - Сутиеска
Витебск - Университатя (Крайова)
Арарат-Армения - Рига
Клаксвик - Атерт Бисен
Флора Талин - Иберия (Тбилиси)
Тре Фиори - Ларн
Петрокуб - Егнатия
Сабах - Дъ Ню Сейнтс
Орхус
Тюн
Мялби

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