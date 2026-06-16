Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)

Отборът на Левски ще бъде поставен в жребия за втория квалификационен кръг на Шампионска лига, взимайки коефициента на Борац (Баня Лука).
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина
Ако "сините" преодолеят първия съперник в Европа, няма да срещнат силни тимове като Цървена звезда, Динамо (Загреб), Слован (Братислава), Лех (Познан), Целия, Омония, Апоел (Беер Шева) и други.
Евентуалните съперници на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига:
Викингур - Гьор ЕТО
Кайрат - Сутиеска
Витебск - Университатя (Крайова)
Арарат-Армения - Рига
Клаксвик - Атерт Бисен
Флора Талин - Иберия (Тбилиси)
Тре Фиори - Ларн
Петрокуб - Егнатия
Сабах - Дъ Ню Сейнтс
Орхус
Тюн
Мялби