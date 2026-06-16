Левски поставен в ШЛ при успех над Борац (Баня Лука)

Отборът на Левски ще бъде поставен в жребия за втория квалификационен кръг на Шампионска лига, взимайки коефициента на Борац (Баня Лука).

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Ако "сините" преодолеят първия съперник в Европа, няма да срещнат силни тимове като Цървена звезда, Динамо (Загреб), Слован (Братислава), Лех (Познан), Целия, Омония, Апоел (Беер Шева) и други.

Евентуалните съперници на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига:



Викингур - Гьор ЕТО

Кайрат - Сутиеска

Витебск - Университатя (Крайова)

Арарат-Армения - Рига

Клаксвик - Атерт Бисен

Флора Талин - Иберия (Тбилиси)

Тре Фиори - Ларн

Петрокуб - Егнатия

Сабах - Дъ Ню Сейнтс

Орхус

Тюн

Мялби

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