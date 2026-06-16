Цветомир Найденов: Супер жребий за Левски, ще продължат

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов определи като "супер" жребия на Левски за първия предварителен кръг в Шампионска лига. Отборът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борац (Баня Лука). Бизнесменът изрази становище, че "сините" ще продължат напред в турнира.

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"Супер жребий за Левски. Ние играхме с Борац контрола през зимната пауза, завършихме 1:1. Не са лоши, но Левски са по-силни и ще продължат. Успех!", написа спонсорът на "червените" от Бистрица.

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