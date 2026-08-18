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Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
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Барселона се похвали с капитана на Испания

От Барселона официално обявиха най-големия си трансферен удар за това лято, а именно привличането на полузащитника Родри, който пристига с трансфер от Манчестър Сити. Сделката е за 60 млн. евро и още 16,5 млн. евро под формата на бонуси. Договорът на капитана на Испания, който ще носи любимия си номер 16, е за четири години при заплата от 15 млн. евро на сезон.

Така 30-годишният Родри, който по-рано през лятото беше спряган за трансфер в Реал Мадрид, ще играе в трети различен клуб в своята родина след Атлетико Мадрид и Виляреал. Досега той има общо 97 мача в Ла Лига с четири гола и пет асистенции. През лятото на 2019 година Сити плати на “дюшекчиите” 70 млн. евро за испанеца. Оттогава насам той изигра 298 двубоя с 28 попадения и 32 голови паса за английския клуб. Освен това опорният халф спечели цели 13 трофея с “гражданите”: един в Шампионската лига, четири в Премиър лийг, два във ФА Къп, три в Карабао Къп и по един от Къмюнити Шийлд, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

С екипа на Испания Родри има 70 мача с четири гола и две асистенции, като триумфира първо на Евро 2024, а след това и на Мондиал 2026, където носеше капитанската лента. Най-голямото индивидуално отличие на полузащитника пък е спечелената “Златна топка” през 2024 година.

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