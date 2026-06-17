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  3. Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

  • 17 юни 2026 | 02:07
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Вратарят на Сенегал Едуар Менди коментира поражението с 1:3 от Франция в първия кръг на Световното първенство.

„Не успяхме да изпълним игровия си план. Знаехме, че през второто полувреме трябва да вдигнем нивото и да бъдем по-ефективни в атака", сподели Менди.

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"Това ни се получаваше само на моменти, а срещу такива отбори трябва да си максимално концентриран и да не оставяш нищо на случайността, защото се изправяш срещу истински талант“, заяви вратарят.

„Първият мач вече е в историята. Трябва да си извлечем поуките от него и да се съсредоточим върху двубоя с Норвегия“, добави стражът.

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Снимки: Gettyimages

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