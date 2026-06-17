Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

Вратарят на Сенегал Едуар Менди коментира поражението с 1:3 от Франция в първия кръг на Световното първенство.

„Не успяхме да изпълним игровия си план. Знаехме, че през второто полувреме трябва да вдигнем нивото и да бъдем по-ефективни в атака", сподели Менди.

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

"Това ни се получаваше само на моменти, а срещу такива отбори трябва да си максимално концентриран и да не оставяш нищо на случайността, защото се изправяш срещу истински талант“, заяви вратарят.

„Първият мач вече е в историята. Трябва да си извлечем поуките от него и да се съсредоточим върху двубоя с Норвегия“, добави стражът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages