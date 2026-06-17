Мбапе подобри рекорда на Жиру и е все по-близо до този на Клозе

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе изпревари Лионел Меси по брой отбелязани голове на световни първенства. Това стана факт, след като нападателят се разписа два пъти в мача от първия кръг на група "I" на Мондиал 2026 срещу Сенегал, спечелен с 3:1.
Това бяха 13-ти и 14-ти гол за Мбапе в неговия 15-и мач на световни финали. Меси има 13 попадения, но те са постигнати в 26 изиграни срещи на най-големия футболен форум. Рекордьор е Мирослав Клозе с 16 попадения, следван от Роналдо с 15, а Герд Мюлер и Мбапе са с по 14.
Головете срещу Сенегал бяха под номер 57 и 58 за Мбапе с екипа на "петлите". Той надмина Оливие Жиру, който до днес беше едноличен водач в престижната класация.
Жиру се нуждаеше от 137 мача, за да стигне до своите 57 попадения, докато Мбапе постигна 58 гола в 99 срещи с националния отбор.
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