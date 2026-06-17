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  3. Мбапе подобри рекорда на Жиру и е все по-близо до този на Клозе

Мбапе подобри рекорда на Жиру и е все по-близо до този на Клозе

  • 17 юни 2026 | 00:00
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Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе изпревари Лионел Меси по брой отбелязани голове на световни първенства. Това стана факт, след като нападателят се разписа два пъти в мача от първия кръг на група "I" на Мондиал 2026 срещу Сенегал, спечелен с 3:1.

Това бяха 13-ти и 14-ти гол за Мбапе в неговия 15-и мач на световни финали. Меси има 13 попадения, но те са постигнати в 26 изиграни срещи на най-големия футболен форум. Рекордьор е Мирослав Клозе с 16 попадения, следван от Роналдо с 15, а Герд Мюлер и Мбапе са с по 14.

Головете срещу Сенегал бяха под номер 57 и 58 за Мбапе с екипа на "петлите". Той надмина Оливие Жиру, който до днес беше едноличен водач в престижната класация.

Жиру се нуждаеше от 137 мача, за да стигне до своите 57 попадения, докато Мбапе постигна 58 гола в 99 срещи с националния отбор.

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Снимки: Gettyimages

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