Франция записа антирекорд за всичките си участия на световни финали

Франция записа негативен рекорд в историята на участията си на световни първенства. В мача срещу Сенегал от Мондиал 2026 „петлите“ отправиха само един удар към противниковата врата през първото полувреме.
Този показател е най-слабият за френския национален отбор, откакто се води статистика от 1966 г. насам.
За сравнение, тимът на Сенегал отправи пет удара към вратата на съперника си през първите 45 минути.
Във втория кръг от група "I" отборът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Ирак на 23 юни, а в третия кръг ще играе с Норвегия на 26 юни.
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