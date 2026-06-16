Дешан е все по-близо до рекорда на Хелмут Шьон

Селекционерът на Франция Дидие Дешан достигна до впечатляващо постижение, записвайки своя 20-и мач начело на отбора на световни финали.
Срещата със Сенегал се превърна в юбилейна за специалиста, като по този начин той се изравни с легенди като Оскар Табарес (Уругвай) и Марио Загало (Бразилия), които също имат по 20 двубоя начело на един и същи национален тим на Мондиал.
Единствено Хелмут Шьон има повече мачове начело на един отбор на Световно първенство. Германецът е водил ФРГ в 25 срещи.
Ако се вземе предвид работата с различни национални отбори, тогава пред Дешан са още Карлос Алберто Парейра с 23 мача и Луис Фелипе Сколари с 21.
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