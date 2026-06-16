Дешан е все по-близо до рекорда на Хелмут Шьон

Селекционерът на Франция Дидие Дешан достигна до впечатляващо постижение, записвайки своя 20-и мач начело на отбора на световни финали.

Срещата със Сенегал се превърна в юбилейна за специалиста, като по този начин той се изравни с легенди като Оскар Табарес (Уругвай) и Марио Загало (Бразилия), които също имат по 20 двубоя начело на един и същи национален тим на Мондиал.

🚨🚨| Didier Deschamps becomes the 𝟐𝐍𝐃 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐂𝐀𝐏𝐏𝐄𝐃 manager in World Cup history with a single nation tonight (24 matches). 🏆🇫🇷



France must reach at least the semi-finals to break the all-time record of (25) matches.



{@Statsdufoot} pic.twitter.com/99Ir7faK2A — Goals Side (@goalsside) June 16, 2026

Единствено Хелмут Шьон има повече мачове начело на един отбор на Световно първенство. Германецът е водил ФРГ в 25 срещи.

Ако се вземе предвид работата с различни национални отбори, тогава пред Дешан са още Карлос Алберто Парейра с 23 мача и Луис Фелипе Сколари с 21.

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Снимки: Gettyimages