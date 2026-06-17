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  3. Дешан: Първата победа не е решаваща, но носи облекчение

Дешан: Първата победа не е решаваща, но носи облекчение

  • 17 юни 2026 | 00:38
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Селекционерът на Франция Дидие Дешан коментира победата с 3:1 над Сенегал в откриващия мач на тима от Световното първенство.

„Тази победа носи облекчение. Играхме малко предпазливо и сковано, а съперникът беше много добър. След това успяхме да се разиграем, особено след като променихме позициите на Усман Дембеле и Майкъл Олисе. Брадли Баркола също действаше много опасно“, заяви Дешан.

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„Победата в първия мач не е решаваща в група от четири отбора. Френските фенове са дошли отдалеч, а това е скъпо. Футболът става магически, когато печелиш и можеш да споделиш тези емоции с тях“, добави той.

„Що се отнася до Брадли Баркола, има много играчи, които с пълно право могат да претендират за титулярно място. Раян Шерки - също. Ще имаме нужда от всички“, завърши треньорът на "петлите".

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Снимки: Gettyimages

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