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Жиру към Мбапе: Радвам се, че успя

  • 17 юни 2026 | 01:37
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Оливие Жиру поздрави Килиан Мбапе за това, че подобри рекорда му за най-много голове с екипа на националния отбор на Франция.

В първия мач от груповата фаза на Световно първенство срещу Сенегал (3:1) Мбапе отбеляза два гола. С тях той вече има 58 попадения за "петлите", превръщайки се в най-добрия голмайстор в историята на тима, изпреварвайки досегашния рекордьор Жиру.

Мбапе подобри рекорда на Жиру и е все по-близо до този на Клозе
Мбапе подобри рекорда на Жиру и е все по-близо до този на Клозе

„Второто полувреме беше много по-добро. Поздравления, Килиан, успя“, заяви нападателят на Лил.

„Наистина се радвам за него. Той изигра добро второ полувреме и си взаимодействаше по-добре с Олисе. Показа на отбора правилния път“, добави Жиру.

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Снимки: Gettyimages

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