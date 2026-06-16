Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Египет
  3. Салах се превърна в първия африкански футболист на световно първенство с голово участие на рождения си ден

Салах се превърна в първия африкански футболист на световно първенство с голово участие на рождения си ден

  • 16 юни 2026 | 13:23
  • 663
  • 0

Капитанът на националния отбор на Египет по футбол Мохамед Салах се превърна в първия африкански играч, който регистрира гол или асистенция на рождения си ден в мач от Световното първенство, откакто се води такава статистика, съобщи британската компания за спортни анализи и статистика Opta. Звездата на египтяните, който вчера отпразнува 34-тия си рожден ден, записа асистенция, донесла точка на страната му срещу Белгия. Той игра 76 минути и създаде още три положения, а головия пас беше само част от влиянието, което той оказа върху срещата.

„С асистенцията си за откриващия гол на Египет срещу Белгия, Мохамед Салах е първият африкански играч в историята на Световното първенство (откакто се води статистика от 1966 година), който регистрира участие в гол на рождения си ден“, написаха от Opta.

Моментът дойде в 19-ата минута, когато Салах подаде на Емам Ашур, за да даде преднина на Египет в резултата. С този ход двубоят се промени изцяло и даде надежда на африканците срещу силния отбор на Белгия, който доминираше в притежанието на топката. В крайна сметка Салах и съотборниците му не успяха да запишат първа победа на футболен Мондиал в историята на страната, но все пак стигнаха до престижно равенство 1:1.

Следващият мач на Египет е срещу Нова Зеландия в понеделник, а африканският отбор ще завърши груповата фаза със сблъсък срещу Иран.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Енцо Фернандес мечтае да е капитан на Аржентина

Енцо Фернандес мечтае да е капитан на Аржентина

  • 16 юни 2026 | 11:58
  • 542
  • 1
Капитанът на Иран също се оплака от стреса и от нареждането отборът да напусне САЩ веднага след първия си мач

Капитанът на Иран също се оплака от стреса и от нареждането отборът да напусне САЩ веднага след първия си мач

  • 16 юни 2026 | 11:38
  • 1223
  • 2
Илайджа Джъст: Никога не съм мечтал да вкарам дори един гол на Световното, а два е невероятно

Илайджа Джъст: Никога не съм мечтал да вкарам дори един гол на Световното, а два е невероятно

  • 16 юни 2026 | 11:18
  • 636
  • 0
“Не съм модел”: Биелса със своеобразен протест срещу ФИФА

“Не съм модел”: Биелса със своеобразен протест срещу ФИФА

  • 16 юни 2026 | 11:12
  • 3312
  • 0
Сака: С радост ще поема риска да изляза срещу Хърватия

Сака: С радост ще поема риска да изляза срещу Хърватия

  • 16 юни 2026 | 11:02
  • 955
  • 0
Тунис официално потвърди историческото уволнение, след което назначи не този, когото първоначално обяви

Тунис официално потвърди историческото уволнение, след което назначи не този, когото първоначално обяви

  • 16 юни 2026 | 10:54
  • 4755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 20270
  • 97
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 1327
  • 2
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 20302
  • 65
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

  • 16 юни 2026 | 05:44
  • 14974
  • 24
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 47219
  • 38
Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

  • 16 юни 2026 | 08:00
  • 4627
  • 14