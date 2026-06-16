Салах се превърна в първия африкански футболист на световно първенство с голово участие на рождения си ден

Капитанът на националния отбор на Египет по футбол Мохамед Салах се превърна в първия африкански играч, който регистрира гол или асистенция на рождения си ден в мач от Световното първенство, откакто се води такава статистика, съобщи британската компания за спортни анализи и статистика Opta. Звездата на египтяните, който вчера отпразнува 34-тия си рожден ден, записа асистенция, донесла точка на страната му срещу Белгия. Той игра 76 минути и създаде още три положения, а головия пас беше само част от влиянието, което той оказа върху срещата.

„С асистенцията си за откриващия гол на Египет срещу Белгия, Мохамед Салах е първият африкански играч в историята на Световното първенство (откакто се води статистика от 1966 година), който регистрира участие в гол на рождения си ден“, написаха от Opta.

Моментът дойде в 19-ата минута, когато Салах подаде на Емам Ашур, за да даде преднина на Египет в резултата. С този ход двубоят се промени изцяло и даде надежда на африканците срещу силния отбор на Белгия, който доминираше в притежанието на топката. В крайна сметка Салах и съотборниците му не успяха да запишат първа победа на футболен Мондиал в историята на страната, но все пак стигнаха до престижно равенство 1:1.

Следващият мач на Египет е срещу Нова Зеландия в понеделник, а африканският отбор ще завърши груповата фаза със сблъсък срещу Иран.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages