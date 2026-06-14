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  3. Де Бройне: 10 години играх срещу Салах, ще е като в добрите стари времена

Де Бройне: 10 години играх срещу Салах, ще е като в добрите стари времена

  • 14 юни 2026 | 13:38
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Кевин де Бройне приема ролята си на един от най-възрастните национали в отбора на Белгия, заявявайки, че чувства, че може напълно да оцени четвъртото си и със сигурност последно световно първенство. Преди първия мач на тима в група G срещу Египет в понеделник 34-годишният халф каза, че опитът ще му позволи да осъзнае изцяло възможността, която има.

„Вероятно съм в момент от кариерата си, в който може би мога да се насладя повече на момента“, коментира Де Бройне.

„Когато си по-млад, единственото нещо, което искаш да правиш, е да играеш футбол и да не си зает със странични неща, но мисля, че сега мога да осъзная по-добре какво означава да представяш страната си за четвърти път на мондиал. За мен е чест все още да съм тук, след като играх за националния отбор около 16 години, така че това означава, че съм направил нещо добро“, продължи Де Бройне, цитиран от БТА.

„Играл съм срещу Мохамед Салах около 10 години. Ще бъде хубаво да го видя и да се конкурираме отново, както в добрите стари времена“, заяви още белгийският национал преди двубоя с Египет.

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