Белгия е в добра форма, Египет търси историческа първа победа

Белгия започва участието си на Световното първенство с двубой срещу Египет в Сиатъл. Срещата е от група “G”, в която са още Иран и Нова Зеландия.

Тимът на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мондиала. В последните си контроли отборът победи Хърватия с 2:0 и след това Тунис с 5:0. Това е продължение на развитието на белгийците под ръководството на Гарсия, който замени Доменико Тедеско през януари 2025 г. Тимът ще се опита да заличи спомените от Карат 2022, когато отпадна в груповата фаза.

🇧🇪 𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗦𝗖𝗘̀𝗡𝗘 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 🌍🔥🚨

Les Diables Rouges débutent enfin leur Coupe du monde !



😔 Éliminée dès les phases de groupes du Mondial 2022 puis sortie en huitièmes de finale de l’Euro 2024, la Belgique a de nouveau… pic.twitter.com/frcbyvjz5R — Lives Foot (@livesfoot) June 15, 2026

Наставникът на “червените дяволи” ще трябва да се справя с някои проблеми. Централният защитник Зено Дебаст е с контузия и се очаква да е на линия за по-късните етапи на Световното. Това създава проблеми в центъра на отбраната, а очакванията са там да играят Брендън Мехеле и Нейтън Нгой.

🚨🇪🇬 𝗡𝗘𝗪: Mohamed Salah has unfinished business at the World Cup.



In 2018, he arrived injured after the infamous Champions League final, watched Egypt lose their opener from the bench, scored twice, and still left Russia without a single point.



Eight years later, at 34, he's… pic.twitter.com/RbZv6DFqRP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026

В нападение изборът е дали да заложи на Ромелу Лукаку, който игра много малко този сезон в Наполи поради травми или да пусне Шарле Де Кетеларе като фалшива деветка. Много ще се разчита на Кевин Де Бройне и Жереми Доку, който записа пет гола и две асистенции по време на квалификациите.

От другата страна на терена акцентът ще е върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден и ще се опита да изведе “фараоните” до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет и участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите - девет попадения, три асистенции.

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