Белгия е в добра форма, Египет търси историческа първа победа

Белгия започва участието си на Световното първенство с двубой срещу Египет в Сиатъл. Срещата е от група “G”, в която са още Иран и Нова Зеландия.
Тимът на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мондиала. В последните си контроли отборът победи Хърватия с 2:0 и след това Тунис с 5:0. Това е продължение на развитието на белгийците под ръководството на Гарсия, който замени Доменико Тедеско през януари 2025 г. Тимът ще се опита да заличи спомените от Карат 2022, когато отпадна в груповата фаза.
Наставникът на “червените дяволи” ще трябва да се справя с някои проблеми. Централният защитник Зено Дебаст е с контузия и се очаква да е на линия за по-късните етапи на Световното. Това създава проблеми в центъра на отбраната, а очакванията са там да играят Брендън Мехеле и Нейтън Нгой.
В нападение изборът е дали да заложи на Ромелу Лукаку, който игра много малко този сезон в Наполи поради травми или да пусне Шарле Де Кетеларе като фалшива деветка. Много ще се разчита на Кевин Де Бройне и Жереми Доку, който записа пет гола и две асистенции по време на квалификациите.
От другата страна на терена акцентът ще е върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден и ще се опита да изведе “фараоните” до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет и участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите - девет попадения, три асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google