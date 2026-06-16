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Енцо Фернандес мечтае да е капитан на Аржентина

  • 16 юни 2026 | 11:58
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Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е насочил поглед към важна лидерска роля в националния отбор на Аржентина, признавайки, че мечтае един ден да носи капитанската лента, която в момента държи суперзвездата Лионел Меси. С наближаването на края на кариерата на сегашната звезда на Интер Маями обаче, въпросът кой ще наследи лентата в аржентинския тим е честа тема на дебати в Буенос Айрес.

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„На лично ниво, разбира се, мечтая да бъда капитан на Аржентина“, призна Фернандес пред Givemesport.com и добави: „Но това решение не зависи от мен, а от треньорския щаб. Не знам кога може да стане, времето ще покаже. Това със сигурност е една от мечтите ми и за мен би било чест да нося капитанската лента.“

Въпреки високите си амбиции, Енцо Фернандес остава здраво стъпил на земята и искрено оценява времето, което в момента прекарва на терена с Лионел Меси, който продължава да бъде ключовата фигура на състава на селекционера Лионел Скалони.

Фернандес потвърди уникалното влияние, което осемкратният носител на „Златната топка“ оказва върху съотборниците си.

„Той е различен. Най-великият за всички времена, така че е привилегия да деля съблекалнята с него. Той винаги е бил моят идол още от детството ми. Винаги съм мечтал да играя с Лео, така че той наистина ми направи голямо впечатление, когато го видях за първи път. С течение на годините и опознаването му, това стана по-нормално. Той е страхотен човек и съм много горд, че споделям тези моменти с него“, коментира още аржентинският национал.

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