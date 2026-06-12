Емилиано Мартинес с първа пълна тренировка

Контузеният вратар на Аржентина Емилиано Мартинес завърши първата си пълна тренировка с националния отбор в подготовка за първия мач от група J на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Алжир на 17-и юни (сряда), предаде AP. 33-годишният Мартинес вероятно ще започне мача в Канзас Сити, Мисури, което ще бъде едва вторият мач между двата тима, като първият е контрола от 2007 г.

Емилиано Мартинес ще бъде готов за първия мач на Аржентина

Мартинес получи контузия на пръста, докато загряваше за победата на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург във финала на Лига Европа на УЕФА на 20-и май (сряда) в Истанбул. Въпреки това той игра в мача и се отказа от операция, за да си осигури място за Световното първенство, но не участва в последния мач на Висшата лига - победата с 2:1 над Манчестър Сити на 24-и май (неделя).

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Известен като Дибу на аржентинските фенове, Мартинес беше може би вторият най-важен играч на страната си по време на спечелването на титлата на Световното първенство през 2022 г. след Лионел Меси, спечелвайки наградата „Златна ръкавица“ на турнира за представянето си. Негово спасяване един на един срещу французина Рандал Коло Муани в края на второто продължение доведе до изпълнение на дузпи на финала през 2022 г., където той също спаси шут на Кингсли Коман. Аржентина в крайна сметка спечели с 4:2 при наказателните удари, за да вдигне първия си трофей от Световното първенство след 1986 година.

🚨🇦🇷 Emiliano Martínez recovers from injury and will be available for Argentina following tests in last 24h.



Green light from the staff, as @gastonedul reports on TyC. pic.twitter.com/8P3aNJtYka — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

В квалификациите през Мартинес изигра 16 от 18-е мача на Аржентина и запази 10 "сухи" мрежи. Той има 59 срещи в кариерата си от 2021 г. насам.

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