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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
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Емилиано Мартинес с първа пълна тренировка

  • 12 юни 2026 | 23:34
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Контузеният вратар на Аржентина Емилиано Мартинес завърши първата си пълна тренировка с националния отбор в подготовка за първия мач от група J на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Алжир на 17-и юни (сряда), предаде AP. 33-годишният Мартинес вероятно ще започне мача в Канзас Сити, Мисури, което ще бъде едва вторият мач между двата тима, като първият е контрола от 2007 г.

Емилиано Мартинес ще бъде готов за първия мач на Аржентина
Емилиано Мартинес ще бъде готов за първия мач на Аржентина

Мартинес получи контузия на пръста, докато загряваше за победата на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург във финала на Лига Европа на УЕФА на 20-и май (сряда) в Истанбул. Въпреки това той игра в мача и се отказа от операция, за да си осигури място за Световното първенство, но не участва в последния мач на Висшата лига - победата с 2:1 над Манчестър Сити на 24-и май (неделя).

Аржентина се качи на върха на ранглистата на ФИФА преди началото на Мондиал 2026
Аржентина се качи на върха на ранглистата на ФИФА преди началото на Мондиал 2026

Известен като Дибу на аржентинските фенове, Мартинес беше може би вторият най-важен играч на страната си по време на спечелването на титлата на Световното първенство през 2022 г. след Лионел Меси, спечелвайки наградата „Златна ръкавица“ на турнира за представянето си. Негово спасяване един на един срещу французина Рандал Коло Муани в края на второто продължение доведе до изпълнение на дузпи на финала през 2022 г., където той също спаси шут на Кингсли Коман. Аржентина в крайна сметка спечели с 4:2 при наказателните удари, за да вдигне първия си трофей от Световното първенство след 1986 година.

В квалификациите през Мартинес изигра 16 от 18-е мача на Аржентина и запази 10 "сухи" мрежи. Той има 59 срещи в кариерата си от 2021 г. насам.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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