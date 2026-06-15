Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Булевард
  3. Кои са най-популярните футболни половинки от Световното в Инстаграм

Кои са най-популярните футболни половинки от Световното в Инстаграм

  • 15 юни 2026 | 14:57
  • 688
  • 0
Кои са най-популярните футболни половинки от Световното в Инстаграм

В класацията на най-популярните футболни половинки на Световното първенство в Инстаграм ви представяме нежните половинки на играчите в топ 3.

Класацията се оглавява от годеницата на суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо Джорджина Родригес. Апетитната брюнетка може да се похвали със 72.9 млн. последователи в социалната мрежа. Самата тя пък следва едва 962 страници.

На второ място с 21.5 млн. последователи е половинката на аржентинския национал Родриго де Пол - Тини. Певицата пък следва 708 страници.

Трето място заема голямата любов на суперзвездата на Бразилия Неймар - Бруна Бианкарди със своите 15.3 млн. последователи, но тя следва 1017 страници в Инстаграм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Как на Мондиала ФИФА върна спомените за... Майкъл Джордан

Как на Мондиала ФИФА върна спомените за... Майкъл Джордан

  • 14 юни 2026 | 17:16
  • 1190
  • 3
Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

  • 14 юни 2026 | 13:40
  • 1613
  • 1
"Лего" и два плюшени лъва сред откраднатите от англичаните неща

"Лего" и два плюшени лъва сред откраднатите от англичаните неща

  • 14 юни 2026 | 13:01
  • 1133
  • 3
Везенков се развихри и извън терена! Родната звезда в центъра на купона след триумфа на Олимпиакос

Везенков се развихри и извън терена! Родната звезда в центъра на купона след триумфа на Олимпиакос

  • 14 юни 2026 | 11:10
  • 6178
  • 14
Докараха 6000 портокала от Норвегия за Холанд и компания

Докараха 6000 портокала от Норвегия за Холанд и компания

  • 13 юни 2026 | 16:11
  • 2503
  • 3
Разложен труп стресна националите на Иран

Разложен труп стресна националите на Иран

  • 13 юни 2026 | 15:35
  • 2589
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19174
  • 32
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 4758
  • 33
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15131
  • 16
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 12987
  • 21
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 3502
  • 7
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 21022
  • 21