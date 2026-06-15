Кои са най-популярните футболни половинки от Световното в Инстаграм

В класацията на най-популярните футболни половинки на Световното първенство в Инстаграм ви представяме нежните половинки на играчите в топ 3.

Класацията се оглавява от годеницата на суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо Джорджина Родригес. Апетитната брюнетка може да се похвали със 72.9 млн. последователи в социалната мрежа. Самата тя пък следва едва 962 страници.

На второ място с 21.5 млн. последователи е половинката на аржентинския национал Родриго де Пол - Тини. Певицата пък следва 708 страници.

Трето място заема голямата любов на суперзвездата на Бразилия Неймар - Бруна Бианкарди със своите 15.3 млн. последователи, но тя следва 1017 страници в Инстаграм.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google