Титана, който преживя кошмар на терена, но после спаси Аржентина и подобри рекорд на Марадона

Мартин Палермо се засилва и стреля от бялата точка с левия крак. Ударът е лош, не е достатъчно силен, а му липсва и точност. Секунда по-късно нападателят вижда как вратарят Мигел Калеро парира изстрела за радост на съперника.

Аржентинският таран е съкрушен. Всеки може да пропусне дузпа, но на Мартин Палермо му се случва за трети път... в същия мач. Не една, не две, а цели три пропуснати дузпи! Палермо записва името си в книгата на рекордите на Гинес по нежелан начин, а Аржентина е на колене - загуба от Колумбия с 0:3.

Първа дузпа Палермо пропуска още в петата минута, като топката се отбива от напречната греда. При втората, в 76-тата минута, при резултат 1:0 за колумбийците, изстрелът е безкрайно неточен и кълбото прелита над целта. Преди да дойде и третата, спасена от Калеро, когато резултатът вече е безнадежден за "гаучосите".

Всичко това се случва на 4 юли 1999 г., в мач от груповата фаза на турнира Копа Америка в Парагвай. Поражението обаче не се оказва фатално за аржентинците, поне от гледна точка на това, че те все пак преодоляват груповата фаза. Поражението от Колубмия обаче ги изпраща на 1/4-финалите срещу големия съперник Бразилия. Аржентина губи с 1:2, а "златистите" в крайна сметка извървяват пътя до края и си тръгват от Асунсион с трофея.

Това безспорно е най-кошмарният момент в кариерата на Палермо, но историята на родения в Ла Плата футболист съвсем не е изцяло тъжна.

Известният с прякорите Лудия и Титана голаджия години по-късно се превърща в герой за Аржентина. Той вкарва победния гол за 2:1 срещу Перу в 93-тата минута в решаващата квалификационна среща за Мондиал 2010 и покойният Диего Марадона, селекционер на "гаучосите" по това време, възкликва: "Това беше още едно чудо на Свети Палермо".

Палермо е част от състава на Аржентина на Световното първенство в ЮАР през 2010 година и вкарва гол срещу Гърция. По този начин, 36-годишният в онзи момент ветеран, става най-възрастният играч, вкарвал гол за Аржентина на шампионат на планетата - постижение, принадлежащо преди това именно на Марадона.

Само след часове този рекорд може да падне. 38-годишният Лионел Меси има възможност да го подобри съвсем скоро, на провеждащото се в момента Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Аржентина започва участието си в 4:00 часа българско време в нощта на вторник срещу сряда, с мач срещу Алжир.

На клубно ниво Мартин Палермо, в хода на кариерата си, се превръща в идол на феновете на Бока Хуниорс и е със статут на легенда на аржентинския гранд. Титана е реализатор №1 в историята на клуба с 236 гола и е в Топ 10 на топстрелците за всички времена в аржентинската Примера Дивисион с 227 попадения в 408 срещи.

В Аржентина Палермо е играл още за родния си Естудиантес де Ла Плата, където прави и първите си стъпки в професионалния футбол. Пробва се и на европейската сцена, по-конкретно в Испания, с екипите на Виляреал, Бетис и Алавес.

След края на активната си футболна кариера, 52-годишният в момента Палермо е треньор на различни клубове в Южна и Северна Америка, за последно на бразилския Форталеза.

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