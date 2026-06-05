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Пореден футболист подписа нов договор с Дунав

  • 5 юни 2026 | 10:30
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Дунав (Русе) продължава процеса по задържане на основни играчи за новия сезон, когато тимът ще играе в елита. Поредният футболист, който сложи подписа си под ново споразумение с “драконите”, е Денислав Минчев. Крилото ще остане в отбора и ще защитава цветовете на русенци в efbet Лига.

Дунав задържа един от опитните си защитници
Дунав задържа един от опитните си защитници

Ето какво пишат от Дунав:

Списъкът с играчи, които ще бранят цветовете на Дунав в Първа лига, продължава да се попълва. Денислав Минчев парафира своя нов договор и остава част от отбора.

През изминалия шампионски сезон Минчев се доказа като важен елемент в офанзивен план за състава. Неговата енергия, скорост и непримирим дух на терена са качества, които отлично се вписват в профила на тима, необходим за сериозните изисквания и предизвикателства в елита на родния футбол.

Пожелаваме на Денислав Минчев здраве, ползотворна лятна подготовка и още много успешни изяви със синьо-бялата фланелка през новата кампания.

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