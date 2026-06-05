Контузен нападател подписа нов договор с Дунав

Елисее Су продължава своя професионален път в Дунав. Футболистът подписа нов договор и остава част от редиците на "драконите" за предстоящото участие в efbet Лига.

Елисее Су бе важна част от състава, който извоюва шампионската титла във Втора лига, като през цялата кампания демонстрира упоритост и пълно себераздаване. За съжаление, в един от последните мачове за сезона срещу отбора на Фратрия, той получи тежка контузия.

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"С подновяването на неговия договор клубът категорично заявява своята пълна подкрепа към състезателя в този труден за него момент. Вярваме, че взаимното доверие е в основата на всеки силен колектив, и заставаме твърдо зад Елисее в процеса на неговата рехабилитация.

Пожелаваме на Елисее Су бързо и напълно успешно възстановяване, силен дух и очакваме да го видим отново в игра със синьо-бялата фланелка по терените на Първа лига", написаха от Дунав.

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