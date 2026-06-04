Дунав задържа един от опитните си защитници

Дунав (Русе) официално обяви, че задържа защитника Стоян Предев с нов договор. Бранителят беше един от основните футболисти на “драконите” през изминалия сезон, а сега ще трябва да помага на отбора и в efbet Лига.

Дунав стартира подготовка за елита на 10 юни

Ето какво пишат от Дунав:

Дунав Русе информира спортната общественост и своите привърженици, че Стоян Предев ще бъде част от отбора и през следващия сезон. Опитният състезател официално парафира своя нов договор с клуба.

Запазването на ядрото от играчи, които извоюваха промоцията за елита, е сред основните приоритети на спортно-техническия щаб. Със своя безспорен опит, лидерски качества и стабилност на терена, Предев имаше съществен принос за успешното представяне на тима през изминалата кампания. Неговото присъствие ще донесе необходимата сигурност и рутина в редиците на „драконите“ за предстоящите сериозни изпитания в Първа лига.

Пожелаваме на Стоян Предев здраве, пълноценна лятна подготовка и много успешни мачове с екипа на русенци на най-високото ниво в родния футбол.

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