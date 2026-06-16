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Новозеландският селекционер: Това е може би най-добрият ни мач изобщо

  • 16 юни 2026 | 10:06
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"Нова Зеландия изигра може би най-добрия мач в историята си, заяви селекционерът Дарън Бейзли след равенството 2:2 с Иран в среща от Група "G" на Световното първенство. Неговият отбор повеждаше два пъти в резултата, но така и не успя да постигне първата си победа на най-големия футболен форум.

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"Това е може би най-добрият ни мач изобщо. Или поне от тези, в които аз съм бил замесен. Представихме се много добре и показахме на света кои сме ние, кои са нашите футболисти", каза той след срещата с персите.

Всички четири отбора от групата имат по една точка, след като Белгия завърши 1:1 с Египет по-рано през деня. Серията на новозеландците без победа на световни финали обаче продължи и отборът не е спечелил нито един от седемте си мача. Бейзли каза, че неговият отбор е направил достатъчно, за да стигне до трите точки днес в Ингълууд.

"Излязохме на терена за победа и бяхме много близо до исторически успех. Все още не сме печелили мач на световни финали и днес бяхме много близо, а от това боли. През последните години надграждахме постепенно и съм казвал и преди, че във всеки мач имаме шансове. Днес се получи точно така", добави Бейзли.

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