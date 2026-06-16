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Илайджа Джъст: Никога не съм мечтал да вкарам дори един гол на Световното, а два е невероятно

  • 16 юни 2026 | 11:18
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Новозеландският нападател Илайджа Джъст сподели емоциите си след равенството 2:2 с Иран в първия мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол. 26-годишният футболист на шотландския Мъдруел отбеляза два гола с асистенции от Крис Ууд.

„Това е наистина нещо специално. Имахме много цели, а първата беше да стигнем до елиминационните фази, така че една точка е добре, има много позитиви, върху които да работим. Никога не съм мечтал да вкарам дори един гол, но два е просто нещо невероятно“, цитира ФИФА думите на Джъст.

Следващият двубой на Нова Зеландия на Мондиал 2026 е срещу Египет на 22 юни. Пет дни след това е и сблъсъкът в Белгия. В група G всички отбори са с по една точка след първия кръг.

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